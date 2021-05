Mayenne : la foire de la Madeleine est annulée

La fête de la Madeleine est annulée cette année. En cause, des jauges sanitaires imposées jugées insuffisantes. De plus, le parc des expositions de Mayenne où se tient l'événement est en partie inaccessible. L'édition est donc reportée à 2022.

La foire de la Madeleine est annulée cette année, a annoncé ce mercredi Mayenne foire et salons, les organisateurs de l'événement. ils expliquent cette décision par les jauges imposées. En effet, à partir du 9 juin les foires et salons sont autorisés mais avec une limite de 5 000 personnes maximum. Or, la foire de la Madeleine accueille d'habitude jusqu'à 30 000 visiteurs.

Reportée à 2022

Seconde explication, l'incendie du parc des expositions de Mayenne. Les flammes ont détruit une partie du parc en 2019, rendant inutilisable une zone. Une de ses salles sert également de centre de vaccination.

Concernant la fête foraine qui accompagne traditionnellement l'événement agricole, la municipalité n'a pas encore arrêté de décision.

La foire a habituellement lieu à Mayenne au mois de juillet et réunit entre 150 et 200 exposants agricoles. L'édition 2020 a déjà été annulée en raison de la crise sanitaire alors qu'elle devait à l'occasion fêter ses 50 ans.