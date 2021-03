Meilleure gaufre 2021 : Philippe de Bie et prix du public à Xav de Lille

Organisé par France Bleu Nord et Saveurs en'Or, le prix de la Meilleure gaufre 2021 a été décerné à Philippe de Bie et le prix du public à Xav de Lille. Jean-François Brigant reçoit un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre sur la gaufre flamande.

France Bleu Nord a eu l'idée de mettre en avant cette pâtisserie emblématique du Nord en créant la semaine de la gaufre du 22 au 26 mars. Avec Saveurs en'Or, France Bleu Nord termine la semaine en remettant le prix de la Meilleure gaufre de l'année 2021.

Prix de la meilleure gaufre 2021 : Philippe de Bie

C'est Philippe de Bie, installé à Seclin, qui remporte le prix de la meilleure gaufre. Parmi les cinq sélectionnés, il a fait l'unanimité grâce à la présentation très soignée de ses gaufres, tant sur le contenant, un petit ballotin très original, que leur aspect très régulier de forme et de couleur. Le fourrage est juste bien dosé, parfait en bouche et pour les papilles.

Pâtissier de formation, Philippe est installé depuis trois mois en tant qu'artisan-gaufrier. Vous pouvez le joindre sur la page Facebook Philippe de Bie

Prix du public de la gaufre 2021 : Xav de Lille

Le second prix est remis à Xavier Pollet pour ses gaufres Xav de Lille. Ce prix est celui du public : sur la page de France Bleu Nord, plus de 1000 personnes ont voté. Et c'est Xav de Lille qui est arrivé en tête des voix des auditeurs, un succès mérité par la saveur de ses gaufres. Xavier réalise ses gaufres à Denain et les vend en ligne et sur les marchés.

Vous pouvez le contacter sur sa page Facebook ou sur son site internet Xav de Lille.

Prix spécial du jury : Jean-François Brigant

Enfin, le jury a souhaité rendre hommage à Jean-François Brigand qui un remarquable défenseur de la gaufre flamande. Artisan gaufrier, Jean-François vous propose ses gaufres mais également le Petit musée de la gaufre flamande à Houplines, un endroit incontournable pour les amoureux de la gaufre. Il fête cette semaine ses 25 ans de métier !

Retrouvez et commandez les gaufres de Jean-François Brigand sur le site du Petit musée de la gaufre flamande. ou sa page Facebook.

Jean-François Brigand dans son atelier de gaufres à Houplines - Valéry Bellengier

Retour sur le concours de la meilleure gaufre 2021

Dès le début du mois de mars, un appel a été fait aux habitants du Nord et du Pas-de-Calais. Plus de 800 participants nous ont fait part de leur artisan-gaufrier préféré. Le jury, présidé par Pépée Le Mat, ancienne restauratrice, chroniqueuse culinaire à France Bleu Nord, a d'abord sélectionné dix-huit artisans-gaufriers parmi la cinquantaine de propositions.

Suite à cette sélection, le jury s'est à nouveau réuni pour goûter les gaufres. Un travail difficile à réaliser tant la sélection comportait d'excellentes gaufres. Mais comme le dit Pépée : il faut un gagnant et un perdant. C'est ainsi que cinq finalistes ont été désignés.

Une dernière réunion du jury, le vote du public sur francebleu.fr avec plus de 1000 voix recueillies et le mardi 30 mars enfin, le jury rend son verdict à 8h15 sur France Bleu Nord, en direct.