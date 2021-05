Mercredi 19 mai, « Tous en terrasse » : France Bleu Gironde vous invite à l'apéro !

A l’occasion de la réouverture partielle de salles de spectacles et des bars-restaurants, France Bleu Gironde vous donne rendez-vous le mercredi 19 mai 2021 à Bordeaux, Saint-Emilion et Arcachon.

On en a tous rêvé de ce petit noir au bistrot… De revoir enfin ses amis autour d’un verre ou deux à l’heure de l’apéro… Alors, cochez cette date sur votre agenda : mercredi 19 mai, France Bleu Gironde vous donne rendez-vous en terrasse pour un apéro historique place Camille Jullian à Bordeaux !

Déconfinement !

A partir du 19 mai, la vie repart ! La France entrera dans la deuxième phase de son déconfinement. De nombreux lieux fermés en Gironde depuis le 28 octobre dernier vont ouvrir à nouveau. Les terrasses des cafés et des restaurants, les commerces non essentiels, les cinémas, théâtres, parcs à thèmes (pour les activités en plein air) et musées, vont pouvoir accueillir du public, mais avec des jauges réduites. A noter qu’à partir de ce 19 mai, le couvre-feu est également repoussé à 21h00 (puis à 23h00 à partir du mercredi 9 juin prochain).

Tous en terrasse !

Pour fêter cette liberté (partiellement) retrouvée France Bleu organise une journée spéciale, mercredi 19 mai : « Tous en terrasse » ! Dès 6h00, toute l’équipe se mobilise pour vous faire vivre ce déconfinement. De 16h00 à 18h00, retrouvez votre « Happy Hour » avec Nicolas Fauveau, en direct de la place Camille Jullian avec les commerçants, restaurateurs et habitants du centre-ville de Bordeaux, et… vous !!! On vous attend ? (pensez à respecter le port du masque et les gestes barrières).

Vivez en direct les réouvertures !

* Dès 6h00, Marie Ottoz à la rencontre des patrons de bar et des clients du "premier café du matin" en terrasse...même sous la pluie.

* Stéphane Hiscock, vous donne rendez-vous depuis Arcachon.

* Dès 10h00, Isabelle Wagner et Chef Jésus ouvrent l'antenne aux restaurateurs de Gironde et Marie Ottoz s'invite aux meilleures tables et vous détaille les menus du jour.

* Entre 16h00 et 18h00, Olivier Cabrolier sillonne la Métropole, de théâtres en salles de concert.

* A 16h50, Fabrice de la Rosa, directeur du cinéma Le Festival à Bègles nous présente les films à voir en salle à partir du 16/05.