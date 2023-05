Michel invité en mer pour vivre le départ de la Guyader Bermudes 1000 Race

Ce dimanche, c'est à bord d'une navette que Michel de Plougastel-Daoulas, auditeur de France Bleu Breizh Izel, sera invité pour assister en direct au départ d'une course de géants des mers. La Guyader Bermudes 1000 Race engage toute une flotte d'Imoca au départ de Brest.

Les IMOCA sont les monocoques océaniques les plus rapides et les plus spectaculaires du monde, ils sont conçus pour être aussi légers que possible afin de gagner de la vitesse et assez solides pour résister aux pires conditions que peut exiger la navigation hauturière notamment pendant le Vendée Globe.

Runs de vitesse Défi Pom'Potes

La 4e édition de la Guyader Bermudes 1000 Race Brest-Brest s’élancera ce dimanche 7 mai prochain à 14h00 au large du goulet de Brest.

Guyader Bermudes 1000 Race 2023