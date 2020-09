Tentez de sauver les pollinisateurs en un temps record ! C'est ce que propose, le CPIE Loire Océane de Guérande du 2 au 9 septembre, avec "Mission Pollinisateurs". Un Escape Game itinérant, initié par la Région dans le cadre de l'opération Pays de la Loire grandeur nature. Une structure mobile de 20 m2 que nous présente Emmanuelle Croizer, Chargée d’actions Education au Développement Durable.

Le principe de cet Escape Game Copier

Une approche, ludique et attrayante, de la diversité des espèces pollinisatrices présentes en région et leur importance dans l'équilibre de la biodiversité et le maintien d'une agriculture durable. Vous approfondirez ainsi vos connaissances sur les principales causes et conséquences du déclin des insectes pollinisateurs et vous découvrirez les initiatives existantes et les actions concrètes que vous pouvez engager individuellement et collectivement.

Ruches dans les champs de Lavande © Getty -

Le jeu « Mission pollinisateurs » convient aux enfants accompagnés, à partir de 7 ans, et aux enfants seuls, à partir de 14 ans. Chaque partie est limitée à six joueurs. A découvrir du 2 au 9 septembre, de 9h à 18h à Guérande. Inscriptions gratuites auprès du CPIE Loire Océane, 2, rue Aristide-Briand à Guérande. Tél : 02 40 45 35 96. Plus d'infos sur www.cpie-loireoceane.com

