MM Festival : un festival de Musique en Mouvement du 21 au 26 septembre à La Rochelle

Créant des liens entre l’univers musical, littéraire et pictural, le MM festival interrogera la notion de passage, le dialogue entre le monde visible et le monde intérieur, le réel et l’imaginaire, le concret et l’abstraction.

Musique, danse, photographie, histoire de l’Art… La programmation de la 5e édition du MM Festival vous invite à un nouveau chapitre en mouvement.

MM festival - Edition 2019 - Joao Garcia - Patrick Balas - www.mmfestival.com

Le MM Festival vous donne rendez-vous pour sa 5e édition du 21 au 26 septembre 2021 à La Rochelle !

Au programme, 6 jours de concerts, spectacles et rencontres musicales dans différents lieux du centre-ville : musique, danse, photographie, histoire de l’Art… Pour voir le programme détaillé et réserver vos places, rendez-vous sur : MM Festival et bien sûr, à tout moment sur France Bleu La Rochelle !

Pensez aux pass MM Festival pour profiter avantageusement des différents concerts.

Pour l'atelier parents-enfants "Labyrinthe musical", réservez directement vos places auprès du Carré Amelot (05 46 51 14 70).

L'équipe du MM Festival s'engage à vous accueillir dans un cadre respectant les recommandations sanitaires en vigueur. Présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoires pour assister à tous les événements.