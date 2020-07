Mon Cousin, un film de Jan Kounen avec Vincent Lindon et François Damiens, au cinéma le 30 septembre

Vincent Lindon et François Damiens

Mon Cousin c'est une histoire de famille celle de deux cousins qui ne se connaissent pas vraiment et qui au départ n'ont pas grand chose en commun... Une rencontre rendue pourtant indispensable et qui va se transformer en un road-trip d'affaires plein d'humour et de tendresse.

L'histoire

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

Un film de Jan Kounen avec Vincent Lindon et François Damiens