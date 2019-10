Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 3 : 1ère semaine de qualification... Revisitez et votez !

Franche-Comté, France

Les 8 prétendants en 2 minutes de film, pour compléter votre idée !

Le concours 2019-2020 est lancé !... place au 1er vote de qualification pour la grande finale de fin de saison, en juin 2020 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant cette quinzaine, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des premiers prétendants de cette saison 3 – Faucogney-et-La Mer, La Vieille-Loye, Nans-Sous-Sainte-Anne, Lavoncourt, Rigney, Les Écorces, Fondremand et Le Frasnois – aura ainsi vos faveurs ? Huit bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Huit bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Huit bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme les années passées, nous nous y rendrons pour faire la fête fin juin, au terme d’une saison qui nous verra encore vu voir bien du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui succédera à Pierrefontaine-lès-Blamont, notre plus beau village de Franche-Comté 2019 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné au côté des 4 autres finalistes à venir, d'ici fin juin, pour le vote ultime de la grande finale de cette 3ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Premier de nos com(mun)e back de cette première semaine, Faucogney-et-La Mer. Nous y étions fin août, dans le décor de notre première virée de la saison, et avions profité de notre périple pour faire la connaissance de Martine Poirot, croisée sur le Champ de Foire, en quelque sorte le QG du Comité des Fêtes et Marchés de Pays qu'elle préside

La Champ de Foire dans ses habits d'été, pour le plus grand bonheur de tout un pays ! © Radio France - Dominique Parreaux

"À tout bout de chemin vous trouvez des choses à voir, à photographier... à admirer !" Copier

Début septembre, nous avons pris la route de La Vieille-Loye. Un village unique, au moins en termes de situation : le seul à se trouver au cœur de ce qui est la 2ème plus grande forêt de feuillus de France, la forêt de Chaux ! C'est là que nous avons rencontré Jean-François Corsini, le président de la bien-nommée association des Amis de la Clairière de Chaux, réunissant les amoureux du territoire !

Jean-François Corsini, vielogien d'adoption, devant la Bergerie où il a trouvé ses repères comme partout ailleurs dans la clairière ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est pas un village dortoir... ça, clairement !" Copier

Nans-Sous-Sainte-Anne, c'est le village que nous avons parcouru peu avant la mi-septembre. Un pays tapi comme au creux d'un "univert" magique, à la confluence des vallées qui ont ici profondément entaillé le plateau... permettant des activités précisément servies sur un plateau !

Haut lieu de la via ferrata... "Les Repaires", qui valent le coup d'être trouvés – à l'arrière du gîte – où vous attendent Christophe Baldot et Christine Alfroy © Radio France - Dominique Parreaux

"Je crois que j'ai le plus beau bureau du monde !" Copier

Fin septembre, l'automne nous offrait ses lumières et ses premières couleurs dans le décor de Rigney, village presque dissimulé légèrement à l'écart de la départementale reliant Marchaux à Rougemont... Et nous avons bien fait de mettre le clignotant pour tourner et prendre la direction de ce petit coin de Franche-Comté qui multiplie aussi les arguments !

Damien Vincent, agent technique communal, que nous avons rejoint au site des Trois Chênes, sur l'ancien "grand champ de foire" © Radio France - Dominique Parreaux

"Après moi j'ai aussi le petit quartier de La Forge, le petit hameau... c'est un ancien moulin..." Copier

Quand nous nous sommes rendus aux Écorces, début octobre, nous avons d'entrée entendu parler du Granec... une institution apparemment... il était donc indispensable de se rapprocher de Johnny Billotte, le président de l'association, dont le regard fut d'autant plus éclairant qu'il n'est pas originaire du village, et donc a priori peu enclin au chauvinisme !

Johnny Billote, devant le presbytère qui abritera bientôt (et entre autres) un local pour le Granec © Radio France - Dominique Parreaux

"En partir au jour d'aujourd'hui, ce serait vraiment très compliqué !" Copier

À Faucogney-et-La Mer, fin août, nous avons aussi eu le bonheur de rencontrer un enfant des Vosges, dont le rêve était de devenir boucher dans la boutique devant laquelle il passait parfois gamin... Rêve exhaussé, et sans l'ombre d'un regret semble-t-il !

Mathieu Chassard, tout près de La Mer, mais plutôt du genre sur la côte entre collier et filet ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est un bonheur...!.. on est parfait là où on est !" Copier

Nouveau retour à Nans-Sous-Sainte-Anne, un petit paradis de la randonnée dont nous n'avons pas été les seuls à avoir l'idée et l'envie de découvrir. En témoigne l'une des rencontres que nous avons faites, à l'impromptu, au détour des rues que nous avons empruntées, et par exemple rue du Four, entre Grande Rue et Taillanderie...

Joseph et Chantal, venus du Sundgau, pour le genre de balades qu'ils affectionnent © Radio France - Dominique Parreaux

"De là-haut j'ai pris la forêt, les reculées..." Copier

La mi-septembre nous a vus prendre la route de Lavoncourt, pays des 4 Rivières et pas moins d'arrobases !

Le village a en effet fait le choix de la vie connectée, dans la peau d'un petit bourg-centre qui mise sur le numérique pour asseoir et pérenniser les services, entre autres. Mais la vie ne s'y déroule pas qu'à la souris, comme on a eu le plaisir de le vérifier auprès de Christine, venue du ch'nord...

Christine Ingelaere, gérante du Petit Casino rue de l'Europe mais tête de gondole de Franche-Comté ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Il y a des endroits dans le Nord pour 2000 habitants, il n'y a pas ce qu'il y a à Lavoncourt pour 310 habitants ! Copier

Notre virée à Rigney fut aussi l'occasion d'aller saluer deux des acteurs de la vie économique et des paysages du village...

David et Patrice Beudet son en effet voisins d'exploitations, respectivement spécialisés dans les céréales et dans le maraîchage : farines, huiles, boissons ou légumes font ainsi également l'identité d'un village qui est toujours terre d'agriculture...

David côté céréales sous toutes leurs formes... © Radio France - Dominique Parreaux

... et Patrice à peine plus loin pour le maraîchage : pommes de terre, poireaux, carottes..... © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est naturel... ça marche comme ça... on est bien..." Copier

À Fondremand, la semaine de début octobre avait – comme ailleurs du reste – été trop courte pour tout voir et savoir du village... Aussi y revenons-nous par exemple pour prendre le pouls du village à travers un comité des fêtes qui contribue aussi beaucoup à la notoriété de la plus petite des Cités de Caractère comme à son ambiance...

Aurélie Chauvirey, présidente du comité des fêtes, adossée à la salle Cendrillon, devant source de la Romaine... Tout un décor ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Hashtag Fondremand marche bien ! Copier

Également parmi nos bonheurs de ce trimestre, le village du Frasnois, que nous avons parcouru lors de la dernière semaine avant ces vacances. Un petit coin du Jura pris entre magie des paysages que de plus en plus de touristes prennent d’assaut et nécessité de discrétion précisément pour tenter de préserver lesdits paysages et le biotope qu'ils abritent... Tout un dilemme en cours de réflexion et avec lequel il faut (pour l'instant) apprendre à vivre et à travailler...

Laurence et Philippe Colombatto, patrons de L'Auberge des 5 Lacs, chambres et tables d'hôtes au cœur d'un pays où tourisme et écosystème doivent parfois faire chambre à part... © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est une nature qui se mérite... il faut préserver le reste de l'environnement !" Copier

À propos de tourisme, les préoccupations, problématiques et réflexions sont sensiblement les mêmes à Nans-Sous-Sainte-Anne, où l'on est bien placé aussi pour savoir ce que le tourisme du XXIème siècle peut donner sur des sites jusque là peu ou prou à l'abris...

Nous avons donc profité de la visite pour pousser jusqu'à la source du Lison, à deux kilomètres du village, premier site naturel à avoir été classé en France.

Anne-Charlotte Aggrey (Office du Tourisme Destination Loue-Lison) devant la source du Lison, à l'origine de la législation sur la protection de l'environnement par le député Charles Beauquier © Radio France - Dominique Parreaux

"Là vous êtes vraiment sur LE spot naturel !" Copier

Nouvelle étape à La Vieille-Loye, quelque part dans le grand triangle vert tracé à l'est de Dole et qui symbolise la forêt de Chaux. C'est là, tout début septembre, que nous avons aussi visité ce qui fait également la fierté de la commune : un bâtiment qui n'est pas tout à fait étranger au vivre-ensemble qui fait la réalité de ce village du "fin fond" de la forêt !

Yoko, Alain et Gabriella au bar de la salle de La Clairière de Chaux © Radio France - Dominique Parreaux

"Sans la Clairière de Chaux à La Vieille-Loye, la vie seraiiiiiiiiiiiit......" Copier

Et dernière visite – dernière séquence bonus et inédite – de cette semaine, avant d'en retrouver d'autres encore la semaine prochaine : À Fondremand ! C'est en effet là, juste avant la mi-octobre, que nous avons fait la connaissance de deux des passionnés qui donnent au village un supplément d'activité peu ordinaire : Claude et Jean-Louis sont tombés dans l'aéromodélisme il y a déjà bien longtemps, et ce fut aussi l'occasion de leur demander à quoi ressembleraient les photos qu'ils prendraient du village vu d'un drone !

Claude Sirguey (responsable de la sécurité terrain) et Jean-Louis Dénoyer (président du club) sur le bord du terrain dévolu à l'aéromodélisme © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très vite, dès la semaine prochaine, et sous le prochain panneau "Nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté" pour (re)découvrir, avec une nouvelle quinzaine de séquences bonus et inédites, nos premiers candidats de la saison : Faucogney-et-La Mer, La Vieille-Loye, Nans-Sous-Sainte-Anne, Lavoncourt, Rigney, Les Écorces, Fondremand et Le Frasnois vont ainsi se rappeler à votre bon souvenir, pour vous aider à vous faire ou refaire votre idée avant de voter pour sélectionner le 1er finaliste de la saison 3, à choisir parmi ces 8 postulants !

À vous de cliquer sur le lien en haut de page et de voter !