Baume-les-Messieurs, Nans, Beure, Étuz, Mouthe et Granges-le-Bourg sont les six nouveaux prétendants au titre 2020... Mais lequel allez-vous qualifier pour la finale ? À vous de décider !

Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 3 : 1ère semaine de qualification... Revisitez et votez !

Les 6 prétendants en 2 minutes de film, pour compléter votre idée !

Le concours 2019-2020 se poursuit !... place au 2ème vote de qualification pour la grande finale de fin de saison, en juin 2020 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant cette quinzaine, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des 6 nouveaux prétendants de cette saison 3 – Baume-les-Messieurs, Nans, Beure, Étuz, Mouthe et Granges-le-Bourg – aura ainsi vos faveurs ? Six bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Six bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Six bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme les années passées, nous nous y rendrons pour faire la fête fin juin, au terme d’une saison qui nous verra encore vu voir bien du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui rejoindra Lavoncourt, premier qualifié des finalistes 2020 pour succéder à Pierrefontaine-lès-Blamont, lauréat 2019 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné au côté de Lavoncourt et des 3 autres finalistes à venir, d'ici fin juin, pour le vote ultime de la grande finale de cette 3ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Premier de nos com(mun)e back de cette première semaine, Baume-les-Messieurs. Nous y étions début novembre, dans le décor de l'un des incontournables de la région, et avions profité de notre périple pour faire la connaissance de Jocelyne Metroz, venue répondre à notre coup de sonnette, et nous invitant à gravir l'escalier qui monte au Dortoir des Moines, chambres d'hôtes au sein même de l'abbaye, dans l'angle de la cour des Moines mariant les architectures des XIème, XIIIème et XVIIIème siècles.

Bienvenue au Dortoir des Moines... Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises...! © Radio France - Dominique Parreaux

"Ils croient toujours qu'il y a un moine qui va apparaître derrière les cloisons !" Copier

Si l'expérience d'un séjour au Dortoir des Moines vous tente : ne tardez plus !

Mi-novembre, nous avons pris la route de Nans. Un village comme on ne s'attend pas forcément à en trouver ici... Lui aussi calé dans sa reculée, niché au pied des Roches qui ont vu passer quelques siècles de vie, le pays vit aussi à l'heure du XXIème siècle. C'est ainsi qu'on y a remis la fête des voisins au goût du jour, parce que les paysages – fussent-ils somptueux – ne font pas toujours tout non plus !

Annie Nicolas, l'une des 2 instigatrices de cette fête de village new look, devant la fontaine où le tout Nans est invité à se réunir © Radio France - Dominique Parreaux

"Se retrouver pour des moments de plaisir tout simplement" Copier

Beure, c'est le village que nous avons parcouru peu après la mi-novembre. Un pays comme on ne l'imagine certainement pas vu de la nationale qui en défigure un peu les abords. Un pays qui multiplie les surprises, architecturales comme naturelles, et qui abrite aussi un musée qui trouve ici – dans ce village au deux-tiers creusé de caves – tout son bien-fondé

Andrée Cretin (épouse du fondateur dont le cadre porte la mémoire), Anne-Marie Bedet (présidente) et Dominique Bedet (trésorière). le musée est une affaire de vrais passionnés ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Un musée aussi riche... ben il n'y en a pas tellement !" Copier

Par ici toutes les infos du musée Lucien Roy

Début décembre, l'hiver s'annonçait sur le Haut-Doubs forestier... Quoi qu'il demeure un endroit où l'on peut toujours trouver un peu d'été : la fromagerie ! C'est bien évidemment le cas à Mouthe, où entre l'univers tropical de l'atelier de fabrication et le goût d'un Comté au lait de printemps ou d'été, on varie les plaisirs ! Nous y avons eu le bonheur de croiser Christophe Cuenet, le président de la Société de Fromagerie, bien plus qu'une simple boutique par chez nous !

Christophe Cuenet, au service d'une fromagerie vitrine de l'agriculture et de ses valeurs © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est un des éléments essentiels de la vie du village : le cœur et le poumon" Copier

Quand nous nous sommes rendus à Baumes-les-Messieurs , tout début novembre, nous avons eu l'heureuse surprise d'apercevoir de la route une séance de shooting photo, légèrement en contrebas, sur un petit pont enjambant la Seille à la sortie du village... L'occasion était donc trop belle d'aller demander à la photographe comme au modèle le pourquoi du comment du choix de ce décor... En clair, et puisqu'elles ne sont certainement pas là par hasard, qu'est-ce qui fait que Baume-les-Messieurs se prête à la photo ? Que lui trouvent-elles ?

Et soudain... juste là en contrebas.... © Radio France - Dominique Parreaux

Laëtitia Grandvaux et Mylène ! Allez, on s'incruste !! © Radio France - Dominique Parreaux

"Il y a plein d'endroits... pour faire des photos, il n'y a rien de mieux quoi !" Copier

À Nans, mi-novembre, nous avons aussi eu le bonheur de rencontrer une fille d'ici qui nous avait accompagné dans la visite du village qu'elle connaît pour y avoir passé toute son enfance avant de faire le choix d'y revenir.

Annie Grosjean est une inconditionnelle de son pays, du pied des Roches aux "tripets" : elle a son village "dans le nang" !

Annie Grosjean devant Les Roches de son enfance © Radio France - Dominique Parreaux

"C'était ici c'était pas ailleurs" Copier

Cette première semaine de bonus s'achève, mais on vous en garde encore un peu... !

D'autres rencontres et d'autres découvertes, tout aussi inédites, sont à suivre durant les deux prochaines semaines.

Alors très vite, sous le prochain panneau "Nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté" pour (re)découvrir, avec une nouvelle quinzaine de séquences bonus et inédites, nos nouveaux candidats de la saison : Baume-les-Messieurs, Nans, Beure, Étuz, Mouthe et Granges-le-Bourg vont ainsi se rappeler à votre bon souvenir, pour vous aider à vous faire ou refaire votre idée avant de voter pour sélectionner le 2ème finaliste de la saison 3, à choisir parmi ces 6 postulants !

Maintenant, à vous de cliquer sur le lien en haut de page et de voter !