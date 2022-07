Montez à bord du dragon de Calais et gagnez le livre "Pour Parler des Hauts-de-France"

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte que vous pouvez gagner chaque jour en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Une fois membre, grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Double cadeau cette semaine! Votre voyage à bord du Dragon de Calais et votre livre "Pour Parler des Hauts-de-France"

Prêt pour un voyage inédit ? Cette semaine, nous vous offrons votre voyage à bord du Dragon de Calais.

Une sortie insolite sur la Côte d’Opale, au rythme de cet animal d’exception !

Flânez sur la terrasse panoramique incrustée à son dos et partez à la découverte du nouveau front de mer de la ville de Calais !

Pour Parler des Hauts-de-France

Repartez aussi avec votre livre "Pour Parler des Hauts-de-France".

"Quelle bonne nouvelle, la région, a grandi très vite en ce début janvier 2016 et cela renforce le patrimoine touristique en le multipliant par cinq en superficie et par trois en nombre d’habitants. Cette nouvelle région s’appelle désormais les Hauts-de-France. Mais l’important est de pouvoir dire aux gens de passage : vous êtes chez vous. Amoureux de Saint-Quentin et de Château-Thierry dans l’Aisne, nous aimions aussi Lille et Valenciennes dans le Nord, Beauvais et Chantilly dans l’Oise, Arras et Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, Abbeville et Amiens dans la Somme que nous connaissions déjà. Tournez les pages de ce livre et vous découvrirez une présentation attrayante en photographies et en textes afin de laisser échapper votre émotion et développer votre contribution affective par une fierté d’appartenance à la région la plus au nord de la France et si proche des capitales que sont Paris, Bruxelles, Londres, Luxembourg, Berlin ou Amsterdam."

Du samedi 31 juillet au dimanche 7 aout 2022, participez au tirage au sort est gagnez vos pass pour la famille pour votre voyage sur le Dragon de Calais et repartez avec le livre "Pour Parler des Hauts-de-France"

Vous avez votre carte du club des auditeurs? Remplissez le formulaire et participez au tirage au sort. Nous vous recontacterons si vous avez gagné.