Monts : le salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs fête ses 25 ans

Le Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs se déroulera Monts le 21 et 22 Mai 2022

L'objectif du salon et Concours, c'est de valoriser le potentiel des jeunes et de faire grandir leur projet.

Tous les participants ont entre 11 et 25 ans et portent un projet innovant ou créatif.

Prêt à changer le monde ?

Depuis sa création en 1997, le Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs accueille environ 70 jeunes chaque année, débordant d'imagination. Un thème spécial environnement, avec pour but de préserver la planète et le porte-monnaie alliant créativité et utilité , tout en apportant au salon une image en harmonie avec son concept, et en sensibilisant les gens à la récupération et au zéro déchet.

L'objectif de ce salon unique en Indre-et-Loire est de valoriser le potentiel des jeunes et de faire grandir leur projet. Cela leur permet de gagner en visibilité auprès du jury et des partenaires. Ainsi que d'obtenir de précieux conseils et d'avoir la possibilité de remporter des prix.

Les Prix

Le jury décerne les prix aux jeunes inventeurs et créateurs. La municipalité de Monts et ses partenaires attribuent des prix financiers et des bons cadeaux pour une valeur globale d'environ 6000 €.

Le Choix du public

Dès maintenant, vous pouvez votez pour le projet de votre choix sur www.jeunesinventeurs.org