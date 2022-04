Moselle : grand retour du train du Vendredi saint à Bouzonville

La première navette est arrivée à 9 heures 39, ce vendredi, en gare de Bouzonville. À bord, des centaines d’Allemands, qui ont embarqué à Dillingen, en Sarre (Allemagne). Tous sont venus pour la grande braderie de Bouzonville. Cet évènement, qui date du Moyen-âge, attire à chaque fois jusqu’à 20 000 personnes.

L'origine du train du Vendredi saint

Dans la journée, le train a effectué six allers-retours entre Dillingen et Bouzonville. Parmi les plus matinaux : Sébastien. Il s’est réveillé à 8 heures du matin pour prendre le train et avoir une place assise, ce qui n’est pas toujours simple : “ Toutes les places du train étaient occupées ! C’était vraiment impressionnant de voir combien de personnes voulaient prendre le train aujourd’hui”. Contrairement à Sébastien, qui prenait ce train pour la première fois, d’autres sont habitués. C’est le cas de Birgit : “C’est toujours une petite aventure de prendre le train jusqu’à Bouzonville”. Elle est venue accompagnée de sa sœur, Sigrit. Pour elles, c’est une tradition avant le week-end de Pâques : “ On va boire un café avec un croissant au chocolat. Ensuite on va faire nos achats. On achète toujours des petites choses pour Pâques : du pain et des saucissons... ”.

Un succès qui perdure

Le train du Vendredi saint est un projet qui date de 1998. Il a été porté par Bernard Aubin, ancien agent de la SNCF, qui a commencé sa carrière à Bouzonville : “J’avais lancé l’idée de créer une navette ferroviaire entre l’Allemagne et la France pour braquer les projecteurs sur le sort de la gare de Bouzonville. C’est une toute petite gare, qui dès les années 90 était menacée de fermeture”. 24 ans en arrière, le retraité était présent sur le quai de la gare. Il se souvient du jour où le premier train du Vendredi saint est entré en gare de Bouzonville : “ Les conditions météorologiques étaient abominables. Pourtant, le train était plein à craquer. On a vu des centaines de personnes sortir avec les parapluies. Ils étaient toujours motivés pour la grande braderie !”.

L’autre objectif de Bernard Aubin à l’époque était que ce train circule plus d’une fois dans l’année, en reliant Sarrebruck, Dilligen, Bouzonville, Thionville et Luxembourg. Un projet qui depuis n’a jamais vu le jour.