Municipales à Strasbourg : un autre regard sur Alain Fontanel

Sous le feu des questions inattendues et parfois un peu indiscrètes de Thierry Kallo, Alain Fontanel se découvre sous des angles méconnus du grand public. Que connaissez-vous du candidat LREM à l'élection municipale de Strasbourg, en dehors de son parcours politique ?

Et pour commencer, le portrait d'Alain Fontanel par Jean-Philippe Pierre :

Alain Fontanel habite à Neudorf. Il est né à Strasbourg, y est resté jusqu'à 25 ans et a fait ses études à Paris. Ensuite, il est parti pour faire de la coopération au Vietnam pour 14 mois et y est resté finalement 10 ans, s'y est marié, a eu trois enfants. Il a eu une adolescence un peu difficile, il était un élève dans la tranche entre très correct et passable. Au lycée, en terminale, son professeur d'économie lui a donné confiance, il a changé sa vie.

Il rêvait d'être archéologue. Il a participé à des chantiers de recherche étant jeune. Il a poursuivi par des études plus classiques, Sciences Po et de l'économie, et en revenant du Vietnam, il a repris ses études et à fait l'ENA.

Il a du mal avec son image, il ne regarde jamais la télé, n'écoute jamais la radio. C'est très difficile d'avoir un regard sur soi. Il essaie d'abord d'être lui-même. L'impact médiatique et de la vie publique caricature l'image, elle n'est jamais juste, mais n'est jamais totalement fausse. Dans ce que les gens peuvent voir de lui, il y a probalement un peu de vrai et un peu de déformation.

Son trait de caractère principal : il est plutôt timide, il se soigne en faisant de la politique. Il est simple, calme.

Ce qui le fait sortir de ses gonds : c'est souvent l'accumulation, la goutte d'eau qui fait déborder... et c'est souvent à la maison que ça éclate.

Un souvenir de publicité : les Chocos Suisse.

Un programme TV préféré : les jeux télévisés : Koh Lanta, The Voice, Pékin Express... ça le détend.

Sa chanson préférée : il est fan de Jean-Jacques Goldman. Sa chanson fétiche "Envole-moi".

Son lieu préféré à Strasbourg : la forêt de La Robertsau.

Sa vie au Vietnam : il en est tombé amoureux. Il s'est contruit là-bas. S'est marié là-bas. Il parle le vietnamien.

Un voyage à faire ou refaire : le Transsibérien qu'il a fait jusqu'à Pékin. Son rêve, le faire jusqu'au Pacifique.

Un tic ou un toc : il a beaucoup de mal à se réveiller le matin.

Sa drogue : les bonbons Haribo.

Fan : du Racing. Il collectionne tous les objets du club.

Son sport : le tennis et du football avec son fils.

L'émission TV à laquelle il aimerait participer : Koh Lanta ou encore mieux, Pékin Express.

Un rêve : faire de la radio.

Le dernier livre : "Sérotonine" de Houellebecq, qu'il n'arrive pas à commencer.

La musique : il a été élève des Percussions de Strasbourg.

Une anecdote : un discours en vietnamien, mal prononcé, qui n'a pas eu l'effet souhaité.

Les projets cet été : s'il ne gagne pas, il postule au poste de Thierry !

La dernière partie de l'interview d'Alain Fontanel en vidéo :