Municipales à Strasbourg : un autre regard sur Catherine Trautmann

Sous le feu des questions inattendues et parfois un peu indiscrètes de Thierry Kallo, Catherine Trautmann se découvre sous des angles probablement méconnus du grand public. Que connaissez-vous de la candidate du Parti Socialiste à l'élection municipale de Strasbourg, en dehors de son parcours politique ?

Catherine Trautmann est née à Strasbourg d'une mère alsacienne et d'un père qui venait de Lyon. Elle a un frère né en 39 et une soeur née en 45, plus âgés qu'elle. Son père lui disait qu'elle était "l'erreur, mais une erreur par amour". De parents protestants, elle choisit d'étudier la théologie pour comprendre la société dans laquelle elle vit. Elle rêvait de devenir professeur de russe, mais a finalement opté pour l'Histoire des Religions dans le but d'en faire un métier de chercheuse.

Ses lieux fétiches : le château du Haut-Koenigsbourg, et aussi le Grand Ballon, tout en hauteur !

Sa boutique préférée à Strasbourg : son pâtissier.

Ses desserts préférés : les éclairs, la torche aux marrons, la tarte au citron, impossible de choisir.

Une rencontre qui l'a marquée : l'écrivain Aimé Césaire.

Son choix musical : "Johnny be good" de Chuck Berry.

Son rêve de jeune fille : imaginer des chorégraphies et danser.

Une anecdote dans sa carrière : un drôle de cadeau, très particulier, de Boris Eltsine et une revanche sucrée avec un kougelhopf facétieux offert à Mikhaïl Gorbatchev.

Le truc qui vous horripile dans votre travail : les conseils municipaux interminables.

Votre image publique : elle veut garder sa liberté et être une femme politique libre qui fait de la politique comme elle l'entend.

Son programme TV préféré : elle est fan de Michel Drucker.

La dernière partie de l'interview de Catherine Trautmann en vidéo :

Son défaut le plus insupportable : sa confiance qu'elle accorde trop facilement, ce qui lui a déjà joué des tours.

Ses traits de caratère : la détermination et la patience.

Les trois personnes qu'elle inviterait à dîner : Catherine Deneuve, Georges Clooney et son mari.