Municipales à Strasbourg : un autre regard sur Jeanne Barseghian

Jeanne Barseghian est au micro de Thierry Kallo pour une interview décalée qui vous fait découvrir la candidate au second tour des municipales 2020 à Strasbourg, sous une toute autre facette.

Jeanne Barseghian, candidate au second tour des élections municipales à2020 à Strasbourg

Sous le feu des questions inattendues et parfois un peu indiscrètes de Thierry Kallo, Jeanne Barseghian se découvre sous des angles méconnus du grand public. Que connaissez-vous de la candidate écologiste à l'élection municipale de Strasbourg, en dehors de son parcours politique ?

Et pour commencer, le portrait de Jeanne Barseghian de Jean-Philippe Pierre :

à réécouter Jeanne Barseghian, portrait craché

Jeanne Barseghian est née en région parisienne à Suresnes. Elle a fait Erasmus à Münster et à Postdam en Allemagne avant d'atterrir en Alsace. Elle parle donc parfaitement l'allemand. Elle habite aujourd'hui au Neudorf. Elle a fait beaucoup de petits boulots à Strasbourg pour financer ses études : elle a été vendeuse au marché de Noël et avait du mal à faire les paquets cadeaux. Elle a aussi participé au comptage des grands hamsters, -qu'elle n'a jamais aperçu-, elle n'a vu que les terriers.

Elle rêvait d'être vétérinaire, mais n'avait pas d'assez bonnes notes en chimie et physique. Elle a finalement fait un bac Economie et Social, et du droit. Elle était très bonne en langues étrangères, allemand, anglais, arménien (son papa est d'origine arménienne, sa maman est bretonne).

Elle participe depuis 10 ans à une chorale strasbourgeoise. Mettre les gens à l'unisson la passionne !

Jeanne Barseghian : son parcours, ses études, sa famille Copier

Son engagement auprès de la nature a démarré en Allemagne avec un engagement dans des associations.

Son lieu préféré à Strasbourg : la statue d'Athena dans le quartier de l'Esplanade.

Le bar qu'elle fréquentait étudiante : aux Frères BerThom.

Un voyage qui l'a marqué : la découverte de l'Arménie, ses racines.

Sa série préférée quand elle était étudiante : Friends.

Jeanne Barseghian : ses lieux préférés ici et ailleurs, sa série préférée Copier

Sa chanson préférée : "Feeling good" de Nina Simone.

Vos principales qualités d'après vos proches : sincérité et intégrité.

Votre défaut : elle s'entrave trop. "Dépose ton sac de briques" lui dit son entourage.

Votre péché mignon : le chocolat et le fromage.

La fourchette haute de vos plats : le gratin dauphinois.

Une série qu'elle regarde en ce moment : Borgen.

L'émission TV à laquelle elle aimerait participer : l'Eurovision.

Le truc de mauvais goût qu'elle assume : elle s'est un jour déguisée en poney rose ailé.

Jeanne Barseghian : sa série du moment, son émission TV préférée Copier

Trois personnes que vous inviteriez à dîner : Freddy Mercury, Gandhi et Louise, sa petite soeur.

Qu'aimeriez-vous savoir de l'avenir : voir Strasbourg dans quelques années.

Un objet qui vous suit partout : un galet qui vient des plages de Normandie où vivent ses parents.

Les projets de l'été : passer du temps avec ses proches, elle restera en France.

Jeanne Barseghian : son dîner parfait, son avenir, son gri-gri, ses vacances Copier