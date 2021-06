Le Murex, festival des cultures numériques et créatives de Toulon les 2 et 3 juillet 2021

France Bleu Provence est partenaire de Murex, premier festival des cultures numériques les 2 et 3 juillet à Toulon.

Le Murex Festival est le premier festival des cultures numériques et créatives de Toulon. C’est un événement numérique, créatif et culturel qui propose des conférences pour s’inspirer, des ateliers pour apprendre, des performances artistiques à découvrir et d’autres animations articulant différents domaines autour des nouvelles technologies et du numérique.

Au cœur du quartier de la Créativité et de la Connaissances...

Le festival se déroule dans le nouveau lieu emblématique de la ville : le quartier de la Créativité et de la Connaissance – Chalucet pour découvrir des orateurs de renoms, des entrepreneurs, des artistes et des professionnels issus de domaines variés.

Murex : coquillage toulonnais pêché à l'époque Romaine pour extraire la couleur pourpre

Le MUREX est le rendez-vous des acteurs toulonnais : associations, artistes, établissements culturels, organismes, université, écoles, entreprises qui sont impliqués et participeront à cette vitrine de la Toulon futuriste et de sa métropole, active dynamique et prometteuse. Cette appellation – du nom du célèbre coquillage toulonnais – fait référence à notre histoire et s’est imposé comme une évidence pour les initiateurs du projet.

L'exploration...

Les entrepreneurs d'aujourd’hui sont les explorateurs de demain. L’art, la science, le numérique et les nouvelles technologies ne cessent de repousser les frontières du possible.

Rendez-vous les 2 & 3 juillet au Murex festival dans le Quartier de la Créativité et de la Connaissance à Toulon, pour la seconde édition.

Patrick Valverde Directeur général de l'association varoise Toulon - Var- Technologies TVT Innovation au micro d'Eric THOMAS Copier

