MusiKenSaire 8.5 les 27, 28 et 29 août 2021

Par sa programmation exigeante, éclectique, mais ciblée strictement sur des groupes Normands créateurs de leur musique. MKS fait le choix de mettre en tête d’affiche les talents Normands du moment ou à venir !

Retrouvez l'interview d'Eric Buhot, le patron du festival.

MusiKenSaire c’est le festival de la scène musicale normande.

Les 27, 28 et 29 août, à quelques pas du joli port de Barfleur, le public peut profiter de concerts gratuits et d’animations pour découvrir une sélection des meilleurs groupes normands de musiques actuelles. Pop, Rock, Blues, chanson, reggae, folk, électro … L’ambiance est chaleureuse et festive et les talents sont toujours au rendez-vous de cette fin d’été.

Comme à chaque édition, le festival fait aussi le choix des concerts gratuits.

La programmation est par ici.

Musikensaire 2021 © Radio France - Gilbert Guerrand

Une formule modifiée

Pour cette édition 2021, l'organisation a monté une grande scène sur le site du Cracko à Barfleur et a opté pour une soirée supplémentaire.

Le 4ème Grand défi « Folk-Trad- World » de MusiKenSaire, dimanche 29 août 2021

MKS Association propose aux groupes, artistes, chanteurs amateurs de la Normandie, dans les mouvances folk, world, et musique traditionnelle, de s’inscrire et de tenter leur chance pour le 4ème « Grand Défi Folk-World-Trad. » du festival MusiKenSaire.

Les musiques traditionnelles: des musiques actuelles

Aujourd’hui les musiques traditionnelles sont pratiquées en France et dans le monde par des musiciens amateurs et professionnels, qui puisent dans le patrimoine culturel de leurs ancêtres. Leur démarche artistique est de donner une nouvelle vie à ces répertoires oubliés, en y intégrant leur feeling personnel, leurs préoccupations du moment, et leurs influences quotidiennes. La frontière entre musique trad. et musique actuelle est parfois difficile à cerner, mais les barrières artistiques n’existent que pour être dépassées, et transcendées par des artistes audacieux aux esthétiques souvent plurielles. MusiKenSaire est en permanence à la recherche de nouveaux talents, dans toute la Normandie.

Lors de ce défi, un groupe local recevra l'opportunité de se produire sur la scène des "traversées Tatihou".