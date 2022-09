Depuis 2014 Nantes Digital Week est un des plus grands festivals consacrés au monde du numérique en France, rassemblant tous les ans les acteurs du territoire et leurs publics. Chaque année, une centaine d’évènements sont organisés pendant les 10 jours de la manifestation en septembre. Au programme : des conférences, des ateliers, des expériences immersives, des innovations à découvrir ! À travers leurs événements, les contributeurs et contributrices nous aident à comprendre les enjeux du numériques, apportent des réponses et expérimentent des solutions. Nantes Digital Week ce sont aussi deux programmations distinctes qui permettent à tous de s’informer, se divertir, se former et/ou faire du réseau. La première partie est destinée au grand public et permet à tout type de public de découvrir des événements riches organisés en majeure partie par des acteurs et actrices du territoire nantais. La deuxième partie de la programmation est, elle destinée à un public plus averti que sont les professionnels

Nantes Digital Week jusqu'au 25 septembre à Nantes, tout le programme sur le site www.nantesdigitalweek.com.