Nantes : une conférence TEDx en septembre

TED est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la diffusion, à l’échelle mondiale, d’idées sous la forme d’interventions brèves et puissantes. Un nouveau rendez-vous est prévu au mois de septembre à Nantes.

Ces conférences sont brèves, 18 minutes maximum.

TED appartient à une fondation à but non lucratif, apolitique, areligieuse et acommerciale.

Son objectif est de rendre accessibles les idées et les bonnes pratiques au plus grand nombre pouvant contribuer à changer le regard sur le monde et à susciter discussions et échanges constructifs dans la voie du progrès humain.

Damien Foucher est le représentant de TedX Nantes, il était l'invité d'Hervé Marchioni ce jeudi 4 juin dans France Bleu Loire Océan Matin. Une conférence avec de nombreux sujets abordés et de nombreux intervenants locaux est organisé samedi 5 septembre 2020 à La Carrière de St Herblain :

Programme conférence TEDx de la rentrée. Copier

Pour vous faire une idée sur le bien fondé de la démarche et retrouver les conférences passées (vidéos) et tout savoir sur TED et TEDx Nantes rendez-vous le le site : https://tedxnantes.com/

Invités, infos, le traffic en temps réel, chaque jour France Bleu Loire Océan envoie du bois tous les matin dès 6h !