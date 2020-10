21 heures : Première soirée sous couvre-feu à Nice

Dans la Brasserie le Mangenta de Nice le responsable du soir range les tables avec amertume.

Dans la rue parallèle, le gérant du restaurant "Les deux terrasses" et Président de la délégation 06 des Maîtres Restaurateurs est en colère :

Nous vivons une période difficile mais pourquoi pénaliser tout le monde ? Aujourd'hui on est tous mis dans le même bateau... Il y a des restaurants qui vont déposer le bilan. Le Président a dit "on laissera personne sous le tapis". Mais pourquoi alors tous nous pénaliser ? Ce samedi soir on a fait six couverts. On est en train de mourir !