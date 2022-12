NOËL - Jusqu'à minuit, c'est Rovelli !

"Bonjour, c'est Willy Rovelli. Je vous donne rendez-vous sur France Bleu en direct le 24 décembre entre 20 heures et minuit et on fera ensemble, vous et moi, de la libre antenne, c'est-à-dire que vous m'appelez au 0 810 055 056, et vous me racontez tout ce que vous voulez, ce que vous faites à Noël, ce que vous ne faites pas à Noël, on se dit tout, et en plus, en retour, je vous offre des cadeaux ! Eh oui, cette année, le Père Noël, il mesure un 1 mètre 63 de talent, de beauté et de générosité."

Comment participer à la libre antenne de Noël ?

Le 24 décembre de 20 heures à minuit, appelez en direct notre standard pendant l'émission au 0 810 055 056. Vous serez peut-être sélectionné pour parler à l'oreille bienveillante et facétieuse de Willy Rovelli et raconter aux auditeurs votre réveillon de Noël. Cette émission est la vôtre !

On n’est pas à l’abri d'faire une bonne émission

Retrouvez tous les midis votre talk-show d'actu différent, parce que "vous êtes différents" !

Autour d’un thème de société dans l’air du temps, d’invités de la société civile ou de personnalités, Willy Rovelli et sa tribu de chroniqueurs vous aident à rendre votre vie plus simple, à mieux vivre le quotidien avec chaque jour votre dose d’ondes positives et les auditeurs en direct de nos régions. Entre 12h08 et 13h, sur France Bleu, c’est le menu bonne humeur comprise.