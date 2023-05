Christophe Barbot, notre baladeur sera ce weekend à Thiers pour Coutellia !

Ce weekend c'est dans cité coutelière et médiévale de Thiers que ce tiendra Coutellia, une manifestation de renommée international, pour cette 32ème édition le festival réunit 230 couteliers d’art et couteliers-fabricants venant de France, Afrique du Sud, Angleterre, Australie, Danemark, Espagne, Pays-Bas, Italie, Namibie, Japon, République Tchèque, Suède, USA, Russie.

Mais aussi une vingtaine de fournisseurs de matières premières et d’équipements du secteur coutelier, dans un espace de plus de 2 500m² à Thiers, capitale mondiale de la coutellerie.

Le festival comprend un salon professionnel de grande ampleur, un concours de création coutelière destiné aux exposants, diverses animations proposées par des associations de passionnés…

Coutellia propose des animations tout au long du week-end. Vous pourrez découvrir une exposition de couteaux anciens, des démonstrations de forge, la possibilité de monter votre propre couteau, la présentation de l’affûtage, l’initiation à la forge et bien d’autres activités seront proposées au public.

