Nous les chiens, un film de Oh Seong-Yun et Lee Choonbaek au cinéma le 22 juin

The Jokers

"Nous les chiens" fait partie des films qui ont choisi de venir sur les écrans de cinéma dès le premier jour de leur réouverture le 22 juin. Ce très beau film d'animation coréen à partager en famille avait déjà fait l'an passé une apparition remarquée au Festival du film d'animation d'Annecy.

L'histoire

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

Un film réalisé par Oh Seong-Yun et Lee Choonbaek