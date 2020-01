A Fond d'Cale en concert à Quettehou au profit des pompiers

Les 15 et 16 février à Quettehou est organisé le premier weekend caritatif en faveur de l’Œuvre des Pupilles orphelins des sapeurs-pompiers et de Pompiers sans Frontières. Des animations gratuites, la projection de films, un repas et le concert du groupe A Fond d'Cale sont au programme.