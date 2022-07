Nuits de la Citadelle de Sisteron

Musique, danse, théâtre : l’aventure des arts réunis continue à Sisteron avec une 67e édition en partenariat avec France Bleu Provence.

Une Affiche 2022, baignée d’un généreux soleil latin

Avec une même exigence de qualité, signature du festival depuis sa création, les Nuits de la Citadelle, plus ancien festival de France après les Chorégies d’Orange brilleront avec ardeur dès la soirée inaugurale avec Carmina Latina, enivrant programme espagnol et sud-américain dirigé par Leonardo García Alarcón à la tête de sa Cappella Mediterranea, du Choeur de chambre de Namur et d’une très belle distribution menée par la merveilleuse soprano Mariana Flores.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L’Italie et l’Espagne à l’honneur

La venue à Sisteron de Freddie De Tommaso, unique apparition du chanteur en France cette année, constituera l’un des événements incontournables de l’été 2022. Premier Prix du Concours Plácido Domingo et Prix Verdi au Concours Viñas (Barcelone) en 2018, le jeune ténor britannique d’origine italienne promet le grand frisson lors d’un récital tout italien accompagné, au piano, par Jonathan Papp.

« Les Italiens de l’Opéra de Paris », compagnie sous la direction d’Alessio Carbone réunissant des danseurs de l’Opéra de Paris, dans des chorégraphies signées Noureev, Carlson, Forsythe, Bigonzetti… ainsi que dans une création de Simon Valastro. Une alliance subtile de tradition académique et d’innovation.

La danse toujours à la fête avec El Salto, spectacle mêlant flamenco, danses classique espagnol et contemporaine, de la Compagnie Jesús Carmona récompensée, en 2020, par le Prix Ojo Crítico de Danza, le Benois de la danse, et le Prix National de la Danse du ministère de la Culture espagnol. Avec humour, poésie, sens du drame aussi, El Salto interroge sur la relation à la masculinité au XXIe siècle.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les rendez-vous

Vous apprécierez également les rendez-vous musicaux placés sous le signe, cette année, de la complicité et du charme. Camille et Julie Berthollet, en accord parfait, proposeront un programme alliant classique et titres issus de leur album « Séries ». La version revisitée du Carnaval des Animaux de Saint-Saëns, servie par Corinne et Gilles Benizio, malicieux compagnons d’un soir du Duo Jatekok, entraînera le public sisteronais, avec humour et fantaisie, dans « Un carnaval des animaux pas comme les autres », truffé de jeux de mots et d’esprit !

Nuits de la Citadelle. Sisteron du 22 juillet au 13 août 2022

Programme et réservations