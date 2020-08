Nuits des Etoiles : des vidéos en ligne pour découvrir le ciel d’été

Pour les Nuits des Etoiles 2020, le planétarium du Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg met en ligne des cartes et des tutoriels pour observer les étoiles, du 7 au 10 août. Une occasion de découvrir les constellations et planètes visibles en été.

Les Nuits des Etoiles, événement organisé habituellement à Strasbourg par le planétarium du Jardin des Sciences, ne se tiendront pas en présentiel cette année, à cause de la crise sanitaire. Mais l’équipe du planétarium a mis en ligne des vidéos, cartes et tutoriels, disponibles de vendredi 7 à lundi 10 août, pour observer le ciel étoilé ce weekend.

De la Petite et la Grande Ourses, en passant par le Triangle d'été et la constellation du Bouvier, de nombreuses étoiles sont visibles à l’œil nu. Une vidéo pédagogique explique comment les repérer, ainsi que les planètes Jupiter, Saturne, Mars et Vénus. Pour les plus jeunes, des outils ludiques ont été créés comme une boîte des constellations, téléchargeable sur le site du planétarium.

Pour se mettre dans les meilleures conditions d'observation, Jean-Yves Marchal, médiateur scientifique du planétarium, conseille de s'éloigner des villes : "la pollution lumineuse rend l'observation plus difficile, mais on peut voir ces étoiles en sortant des espaces urbains, en allant s'allonger dans l'herbe dans un endroit dégagé".

Tous ces éléments sont disponibles sur le site internet du planétarium, en suivant ce lien.