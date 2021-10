Octobre rose dans les Hauts-de France : participez à la campagne de sensibilisation au cancer du sein

Tous les ans, Octobre rose est un mois de sensibilisation et permet de recueillir des fonds pour la recherche sur les causes du cancer du sein, sa prévention, son diagnostic, son traitement et sa guérison. Pour y participer, consultez les manifestations organisées dans les Hauts-de-France.