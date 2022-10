Octobre Rose en Loire-Atlantique et Vendée

Chaque année depuis 28 ans en France, Octobre Rose est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Du 1er au 31 octobre, professionnels de santé, ONG et associations sont rassemblés à travers le monde autour de l'information sur le dépistage du cancer du sein. On estime qu'1 femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Avec 60 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du sein reste le premier cancer chez les femmes et le plus mortel. Détecté à un stade précoce, 9 femmes sur 10 en guérissent à horizon 5 ans, d'où l'importance de la prévention. Des initiatives comme des courses, des ventes aux enchères, des collectes de soutien-gorge et d'autres événements sont organisés pour permettre de récolter des fonds au profit de la recherche médicale et scientifique. Des campagnes de dépistages gratuits ou à prix réduits sont également proposés à travers la France. L'intégralité des fonds levés pendant cette période sont entièrement reversés aux associations qui aident et accompagnent les personnes atteintes du cancer ainsi qu'à la recherche.

La 29ème édition d'Octobre Rose est donc lancée jusqu'au lundi 31 octobre. Tout au long de ce mois, de nombreuses manifestations et événements sont organisés au profit de la recherche médicale et scientifique et pour sensibiliser au dépistage précoce au cancer du sein.

Comme la course la Joséphine le 9 octobre à la Roche-sur- Yon ou, la marche de l'E.A.C.C à Châteaubriant. Pour tout savoir des rencontres et animations près de chez vous, rendez-vous sur les sites de la Liguecancer44.fr et Liguecancer85.fr.

France Bleu Loire Océan sera, d'ailleurs, en direct de la Course La Joséphine, dimanche 9 octobre entre 11h et 12h. Retrouvez Jean-Jacques Lester en Direct depuis la place de la Vendée à La Roche-sur-Yon.