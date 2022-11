Offrez un jouet au Secours Populaire et gagnez un séjour à Parrot World

« Pas de noël sans jouet » c’est le nom de l’opération 100% solidaire lancée par France Bleu Picardie, le Courrier Picard, Wéo et Orange à l’occasion du marché de Noël d’Amiens. Jusqu’au 31 décembre, déposez un jouet neuf pour les enfants du Secours Populaire de la Somme sur notre chalet installé rue des 3 cailloux et participez chaque semaine au grand tirage pour gagner les plus beaux cadeaux.

Cette semaine, gagnez votre séjour en famille à Parrot World dans un lodge au milieu des perroquets

On vous donne rendez-vous cette semaine pour venir déposer vos jouets neufs dans notre chalet et vous pourrez ainsi mettre un bulletin dans l’urne pour le grand tirage du samedi 2 décembre à 18h pour gagner le séjour à Parrot World . Qu’est ce qui vous attend ? Une expérience inoubliable en famille ! Vous aurez accès au parc sur 2 jours, vous passerez la nuit dans un lodge Amazonie au sein de la volière, au plus près des perroquets. Le dîner, le petit déjeuner et une animation VIP seront aussi au programme de votre séjour. Un cadeau exceptionnel d’une valeur de 460€ !

Lodge Amazonie à Parrot World - DR

Parrot World se met aux couleurs de noël !

Pendant tout le mois de décembre et durant les vacances de noël, le parc animalier immersif situé à Crécy la Chapelle en région parisienne reste ouvert au public jusqu'au 30 décembre avec des animations spécialement créées pour ces fêtes de fin d'année.

Au programme : rencontre avec le Père Noël, ateliers créatifs spécial Noël, tartiflette et chocolat chaud.

Mais aussi : le Ranch des enfants, la mini ferme et le Radeau des cimes l'aire de jeu XXL restent ouverts pour cette fin d'année !