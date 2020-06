Offrez un repas au bistrot du Saule pour votre maman, pour la fête des mères 2020

Jouez pour offrir un repas pour 2 personnes pour la fête des mères !

À l'occasion de la nouvelle édition de la fête des Mères, France Bleu Vaucluse a le plaisir d'offrir, si vous jouez avec nous, un repas pour 2 personnes au bistrot du saule, à Monteux.

À gagner

Nous offrons donc 2 Menus à 25 Euros : Entrée, plat et dessert, et le chef, Cyril Philibert, vous offre le vin et le café !

Inscrivez-vous et jouez !