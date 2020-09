Olivier De Benoist et Barcella sont nos invités pour fêter les 40 ans de France Bleu

France Bleu invite 44 stars sur 44 radios locales pour fêter ses 40 ans vendredi 25 septembre 2020. France Bleu Champagne-Ardenne reçoit à cette occasion le chanteur Barcella et l'humoriste Olivier de Benoist et vous offre des places pour son prochain spectacle à Reims.

A l'occasion de son 40e anniversaire, les radios du réseau France Bleu invitent chacune une star de leur région. France Bleu Champagne-Ardenne a choisi l'humoriste d'origine rémoise, Olivier De Benoist et Barcella, auteur-compositeur-interprète né à Reims. Ils nous accompagnent toute la journée du vendredi 25 septembre 2020 à l'antenne.

Gagnez vos places pour le spectacle d'Olivier de Benoist

Olivier De Benoist est né à Reims en 1974. Il est comédien, humoriste et magicien. Il est le premier humoriste à avoir participé à l'émission télé "On n'demande qu'à en rire" sur France 2 en 2010, il participe au Plamashow, joue dans des téléfilms (Carme, Candidce Renoir), et se produit sur les scènes de France avec ses spectacles (Loft sorry, Haut débit, Fournisseur d'excès, Le petit dernier...).

Nous vous offrons des places pour le prochain spectacle de Olivier De Benoist à Reims, le 21 janvier 2021. Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant vendredi 25 septembre à midi.

Barcella, poète musicien

Comédien des mots, musicien des notes, artisan moderne, poète 2.0. Il aime jouer avec les mots, les faire danser et triturer la langue dans ses aspérités. Barcella, de son vrai nom Mathieu Ladevèze, est né en 1081 à Reims. La langue française est toujours à l'honneur dans ses textes ce qui lui vaudra le Prix Barbara décerné par le Ministère de la Culture, en 2002.