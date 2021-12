Olympe et Zef seront en direct du marché de Noël d'Amiens ce vendredi

Pour le dernier rendez-vous en direct sur le marché de Noël d'Amiens, France Bleu Picardie a invité le chanteur Olympe et l'humoriste Zef à partager un moment de magie avec vous dans notre chalet situé place Gambetta.

Zef dédicacera son livre à partir de 14h

L'humoriste Zef, que vous retrouvez chaque jour à 8h20 et 16h10 sur France Bleu Picardie pour son billet d'humeur et d'humour, sera présent à partir de 14h. L'occasion d'échanger avec lui, de vous procurer son livre, "Le WikiZef illustré", et de le faire dédicacer. Une idée cadeau originale !

Le chanteur Olympe sera là à partir de 16h

Révélation de l'émission "The Voice", le chanteur amiénois Olympe nous rejoindra à 16h au chalet France Bleu Picardie de la place Gambetta à Amiens et il sera avec nous dans "Happy hour" jusqu'à 18h. Et découvrez "J'roule plus vite que toi", son nouveau single, déjà dans la playlist France Bleu Picardie !