Les traditionnels feux d'artifice sont de retour pour la fête nationale, après des annulations en 2020 en raison de la crise sanitaire. Voici la liste des communes organisant des festivités, le 13 ou le 14 juillet, dans le Calvados et dans l'Orne.

Où assister aux feux d'artifice dans le Calvados et dans l'Orne ?

Où admirer les feux d'artifice du 14 juillet ? France Bleu Normandie vous indique une liste non exhaustive des événements proposés par les communes et les villes du Calvados et de l'Orne.

Dans le Calvados :

- Aunay-sur-Odon, le mardi 13 juillet, à 22h30, place de l'Hôtel de Ville.

- Bernières-sur-Mer, le mercredi 14 juillet, à 23 heures.

- Cabourg, le samedi 17 juillet, à 23 heures, sur la plage devant le Casino.

- Caen, le mercredi 14 juillet, vers 22h30 à la Prairie.

- Courseulles-sur-Mer, le mercredi 14 juillet, à 23 heures.

- Dives-sur-Mer, le mercredi 14 juillet, à partir de 23 heures, au port de pêche.

- Dozulé, le mardi 13 juillet, à la tombée de la nuit.

- Esquay-Notre-Dame, le mardi 13 juillet à 23 heures.

- Falaise, le mercredi 14 juillet, à 23 heures, depuis le château Guillaume-le-Conquérant.

- Fleury-sur-Orne, le mardi 13 juillet, à 23h15.

- Gouvix, le mardi 13 juillet, à 23h15.

- Grandcamp-Maisy, le mardi 13 juillet à 23 heures.

- Hérouville-Saint-Clair, le mardi 13 juillet, à partir de 23 heures.

- Honfleur, le mercredi 14 juillet, à 23h15, depuis la jetée de l'Est.

- Langrune-sur-Mer, le samedi 17 juillet, vers 23 heures.

- Lion-sur-Mer, le mardi 13 juillet, sur la plage, à 22h45.

- Lisieux, le mardi 13 juillet, depuis la basilique, à partir de 23 heures.

- Luc-sur-Mer, le mercredi 14 juillet, à 23 heures.

- May-sur-Orne, le mardi 13 juillet à 23 heures.

- Mézidon Vallée d'Auge, le mercredi 14 juillet à 23 heures, au stade Eugène Moulin.

- Orbec, le mardi 13 juillet, à 23 heures, au parc de loisirs.

- Ouistreham, le mardi 13 juillet, vers 22h30, depuis la plage.

- Port-en-Bessin-Huppain, le mercredi 14 juillet à 23 heures.

- Potigny, le mercredi 14 juillet, à 23 heures.

- Rots, le mardi 13 juillet à 23 heures.

- Saint-Aubin-sur-Mer, le vendredi 16 juillet, vers 23 heures.

- Vierville-sur-Mer, le mardi 13 juillet à 23 heures.

- Villers-sur-Mer, le mardi 13 juillet, à 23 heures, sur la plage face au Casino.

- Vire Normandie, le mercredi 14 juillet, à la place du Château, à 23 heures.

Dans l'Orne :

- Alençon, le mardi 13 juillet, à la tombée de la nuit, place Foch.

- Bagnoles-de-l'Orne, le mercredi 14 juillet, vers 23 heures.

- Bellême, le mardi 13 juillet, à 23h15.

- Condé-sur-Huisne, le mardi 13 juillet, à la tombée de la nuit.

- Flers, le mardi 13 juillet, à 23 heures, au château.

- Gacé, le mardi 13 juillet, à 23 heures.

- La Ferté-Macé, le 13 juillet, à 23 heures.

- L'Aigle, le mardi 13 juillet, à 23 heures.

- Longny-les-Villages, le mardi 13 juillet, à 23 heures.

- Mortagne-au-Perche, le mardi 13 juillet, à 23 heures, au stade de l'hippodrome.

- Putanges-le-Lac, le samedi 17 juillet, à 23 heures.

- Sées, le mercredi 14 juillet, à 22 heures.

- Tourouvre-au-Perche, le mercredi 14 juillet, à 22h30.

- Vimoutiers, le mardi 13 juillet, à 23 heures.