Ouverture des Insolites

Une première à Nantes, Les INSOLITES regroupe quatorze marchands dans un espace lumineux de 300 m² dédié à l'achat et à la vente.

Antiquités, brocante, tableaux, arts de la table et mode vintage, seront les univers proposés aux acheteurs et amateurs de l'objet.

L'envie commune était de trouver un lieu spacieux pour partager une aventure collective et proposer aux nantais une large offre inédite et éclectique. Nous l’avons réalisée en nous installant au 110 boulevard des Poilus, dans les murs de l'ancien magasin Bébé Cash. déalement situé sur un axe majeur de la ville, il est facile de s'y arrêter pour chiner et partager un moment convivial au sein des INSOLITES.

Venez découvrir ce nouvel espace insolite à partir du 2 septembre et parcourez dès à présent la liste cliquable des marchands ci-dessous :

@mariecarcuac - @beaux.dimanches - @marcel_chine - @francktessierdecomoderne - @instandhier - @philippeantiquites85 - @retropolis_xxeme - @galeriebrocante - @simoneetsolange - @brocantix2020 - @chineretcreer - @nippes.friperie - @joggos.shop - @delectamenti.fr

Les INSOLITES, 110 Bd des Poilus à Nantes - Horaires : du Mercredi au vendredi de 11h00 à 19h00, Samedi de 10h 00 à 19h00 et Dimanche de 14h00 à 18h00 - Retrouvez la vitrine Les INSOLITES sur Instagram.