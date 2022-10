Partez à la recherche des boules de cristal Dragon Ball dans les cinémas CGR de Poitiers

Retrouvez les boules de cristal les 7, 8, et 9 octobre 2022 dans les cinémas CGR Castille, Buxerolles, et Fontaine Le Comte à l'occasion de la sortie du film Dragon Ball Super : Super Héro.

Dragon Ball est de retour au cinéma dans Dragon Ball Super : Super héro le 5 octobre 2022.

Une nouvelle aventure avec Son Goku, Piccolo et Son Gohan.

L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation ? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller !

A cette occasion tentez de trouver les boules de cristal dans les cinémas CGR de la région. Suivez les indices laissés sur les pages Facebook des CGR Castille, CGR Buxerolles, et CGR de Fontaine Le Comte et tentez de trouver les boules de cristal qui seront cachées dans les séances du 7, 8 et 9 octobre 2022 et repartez avec des invitations pour le ciné-concert Dragon Ball in concert à l' Arena Futuroscope le samedi 25 février 2023.

Dragon Ball in concert le 23 février 2023 à l'Arena Futuroscope

Et gagnez également vos invitations en écoutant France Bleu Poitou !