Participez à l'opération des boîtes solidaires avec France Bleu Gard Lozère le 18 décembre

Samedi 18 décembre entre 10h et 17h, France Bleu Gard Lozère se mobilise pour collecter des Boites Solidaires en partenariat avec le Secours Populaire. Retrouvez-nous devant la Banque de France face aux arènes, à Nîmes, pour déposer votre boîte.

Le samedi 18 décembre, le secours populaire et France Bleu Gard Lozère s'associent pour leur grande opération de Noël

Les boîtes solidaires seront remises à l'association du Secours Populaire afin de venir en aide au plus démunis; le Secours populaire, reconnu d’utilité publique, agit jour après jour pour un monde plus juste et plus solidaire. Les bénévoles de l'association vous accueilleront également le 18 décembre.

Les partenaires

Nîmes Olympique soutient l'opération avec la présence de sa mascotte et des joueurs sur l'espace de collecte. Aux côtés de France Bleu Gard Lozère également l'association Toutes en moto, qui porte des valeurs d’entraide, d’altérité, de partage et de soutien, en alliant passion commune.

Nous comptons sur votre mobilisation !

Que déposer dans la boîte ?

Chacun d'entre vous peut préparer sa boîte pour donner un peu de chaleur et de lumière à ceux qui en ont besoin. Le principe est simple vous choisissez à qui est destinée cette boîte: femme, homme, enfant, étudiant (e). Vous recyclez une boîte de chaussures ou autre carton du même format. Disposez dans une boite à chaussures un jouet, un livre ou un objet culturel, un accessoire chaud (écharpe, gants bonnets) et un produit d'hygiène ou de maquillage accompagné pourquoi pas d'un mot doux. Facile, non ? Pour les enfants, le produit de beauté peut être remplacé par un petit jouet.

Rendez-vous le 18 décembre entre 10h et 17h devant la banque de France, avec France Bleu Gard Lozère et le Secours Populaire pour déposer vos boîtes et vivez en direct cette journée solidaire à l'antenne.