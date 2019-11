Venez déguster des huîtres et vous faites une très belle action.Un anniversaire pour MADAGASCAR le vendredi 29, samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre à l'hippodrome de Marcq-en-Baroeul.

Participez à la 20ème FÊTE AUX HUÎTRES à l'hippodrome de Marcq-en-Baroeul les 29, 30 novembre et 1er décembre

Marcq-en-Barœul, France

Organisée par l’association Marcq-Madagascar avec le concours de l’association Dunkerquoise La Bouée Bleue, elle fait partie des grands événements marcquois et régionaux…

Les 76 membres et 200 bénévoles apportent chaque année leur concours pour le succès d’une manifestation hors norme… créée pour venir en aide à Madagascar!

6500 visiteurs sont attendus et plus de 6 tonnes d’huîtres venant de Bretagne sont dégustées en 3 jours.

La fête aux Huîtres, c’est aussi, une restauration variée (saumon, charcuterie, pâtisseries, etc.), un huîtres-drive permanent, un stand d’artisanat malgache, une expo-vente d’œuvres d’artistes malgaches et de peintres/sculptures/créateurs locaux et de multiples autres stands

Mais, au-delà de sa réussite festive, l’objectif prioritaire de cet événement est de venir en aide aux populations malgaches en grande souffrance, dans les domaines éducatif, sanitaire, agricole et culturel...

Les actions de l'association Marcq-Madagascar :

Parmi nos projets marquants en 2019, nous terminons la construction d’un centre de santé/maternité en pleine brousse. Cet équipement sera pleinement opérationnel courant 2020.

Nous avons ouvert la 1ère tranche d’une maison des Arts « La 13ème Colline » à Antananarivo pour permettre aux artistes de vivre de leur travail et aux jeunes de se former. Pour ce 20ème anniversaire, les œuvres des artistes malgaches seront présentes en force…

Nous avons rénové un lycée technique et professionnel à Fénérive en partenariat avec l’école supérieure HEI.

Ces projets nécessitent de gros investissements. La Fête aux huîtres est essentielle pour y contribuer.

Pour fêter ce 20ème anniversaire, l’association organise une formidable exposition consacrée au grand photographe malgache Pierrot MEN sur les grilles de l’hippodrome de Marcq-en-Baroeul. 20 Photos exceptionnelles pour 20 ans.

Entrée et parkings gratuits/Renseignements et réservations : 06 22 75 79 13.

Infos + ICI facebook.com/associationmarcqmadagascar