Participez à la Business Cup France Bleu Lorraine de foot à 5, inscrivez votre équipe

Metz, France

Le foot à 5 c'est tout le plaisir du football sans les inconvénients : un maximum de ballons touchés et un maximum de buts - jusqu'à plusieurs dizaines par partie, 60 minutes de jeu (et plus) sans temps mort ou presque grâce aux balustrades et filets situés tout autour du terrain, le fair-play avant tout : pas de tacle, pas de contacts et l'esprit de convivialité d'autant plus renforcé lors de la 3e mi-temps au Sports Bar, un sport pour se défouler sur une courte durée, avec les plaisirs du sport collectif en plus.

Participez à la Business Cup France Bleu Lorraine

Vous êtes quelques collègues de travail qui aimez le foot et taper dans un ballon ? Vous aimez les challenges ? Venez représenter votre société dans un tournoi de foot convivial, participez à la Business Cup France Bleu Lorraine de foot à 5.

Le challenge se déroule en quatre tournois qui auront lieu les 10 décembre 2019, 8 février, 7 avril et 26 mai 2020 à partir de 18h30, au centre Le Five, route de Jouy à Metz Sud. Chaque tournoi sera suivi d'un cocktail dînatoire et d'une remise de récompenses (dotations pour les meilleures équipes et remise du Trophée France Bleu pour les vainqueurs). Ces tournois sont réservés exclusivement aux entreprises, composez votre équipe de joueurs de la même société, tous niveaux de jeu, tous corps de métiers confondus. En option, vous aurez la possibilité de faire floquer des maillots Adidas aux couleurs de votre société. Les matchs seront filmés et arbitrés.

Les places sont limitées, il est donc obligatoire de s'inscrire au 03.55.74.66.66.