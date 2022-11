Participez à la concertation citoyenne sur la végétalisation de la Place de la Révolution de Besançon

Entièrement réhabilitée en 2005, la place de la Révolution est devenue presque entièrement minérale. Cette caractéristique s'est révélée problématique face aux températures estivales de plus en plus élevées et a fait de cette place l'un des principaux îlots de chaleur de la boucle bisontine.

ⓘ Publicité

Participez à la concertation citoyenne lancée par la ville de Besançon pour revégétaliser et aménager cet espace pour les habitants, tout en conciliant les usages existants : tram, marché, commerce, musée, manifestations diverses... Apporter de l'ombre en plantant des arbres, implanter de nouveaux mobiliers, mettre en valeur les façades des bâtiments historiques..., c'est le moment de donner votre avis, soit sur le site internet de la concertation, soit en direct sur place ! Pour que la nouvelle Place de la Révolution redevienne un lieu de vie pour tous et ressemble à vos envies et besoins.

Participez à la "Révolution végétale"

Du 21 octobre au 4 décembre, vous avez trois possibilités pour participer :

Participez aux ateliers citoyens en ligne sur le site atelierscitoyens.besancon.fr

Déposez vos contributions à la Maison du projet, dans le hall du Musée des Beaux-Arts

Participez en direct aux ateliers prévus sur la Place de la Révolution ou dans le hall du Musée des Beaux-Arts, les 9, 21 et 25 novembre.

Les ateliers participatifs en direct ont lieu :

mercredi 9 novembre entre 13h00 et 17h00

entre 13h00 et 17h00 lundi 21 novembre entre 17h et 19h00

entre 17h et 19h00 vendredi 25 novembre entre 10h et 13h00

A vous la parole !