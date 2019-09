Participez à la Strasbourgeoise, course pour la lutte contre le cancer

Strasbourg, France

Depuis plus de 20 ans, Octobre est le mois du ruban rose, le rendez vous d’une vaste campagne d’information et de sensibilisation contre le cancer du sein. Parce qu’aujourd’hui en France 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et parce qu’ anticiper, prévenir, sensibiliser permet de mieux prendre en charge cette maladie… mobilisons nous ! La Strasbourgeoiseest une manifestation organisée par l’Association des Courses de Strasbourg Europe (ACSE) et l’Office des Sports de Strasbourg en partenariat avec la société Lilly. Pour cette cause, lançons la vague rose : courrons, marchons, informons, sensibilisons les femmes et leur entourage sur l’importance du dépistage organisé et le dialogue…

L'équipe de France Bleu Alsace y participe, et vous ?

Rendez-vous le dimanche 6 octobre à Strasbourg, pour un parcours unique de 5 kms.

La course à pied, rendez-vous Place de l'Etoile, départ à 9h30 : cette épreuve est réservée aux femmes. Elle est chronométrée avec classement et nécessite la présentation d’un certificat médical « de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » daté de -1 an le jour de l’épreuve ! Condition, être né en 2005 et avant.

Pour ceux et celles qui marchent, rendez-vous place Jeanne Helbling (entre l'UGC et Riveétoile), départ à 9h50 : cette épreuve est mixte et ne nécessite pas de certificat médical. Condition, être né en 2005 et avant. Pas d’inscription nécessaire pour les enfants nés après 2005 accompagnés d’un parent inscrit.

Infos pratiques

Tarif : 12€ l'inscription. Pour chaque inscription, 5€ pour la lutte contre le cancer du sein L’année dernière plus de 59000€ ont ainsi été reversés !

Dates d'inscription

Internet : jusqu’au jeudi 3 octobre 12h00

Sur le village : vendredi 4 et samedi 5 octobre de 11h à 19h. Dans la limite des dossards disponibles !



Pour cette 10e édition, le village de La Strasbourgeoise est à nouveau installé place Kléber à Strasbourg :