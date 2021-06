Participez au Triathlon International de Thionville avec France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine est partenaire du Triathlon International de Thionville qui aura lieu le dimanche 13 juin 2021. Plusieurs niveaux et courses sont prévues : inscrivez-vous dès maintenant !

Nouvelle date, nouveau lieu, nouveau format !

Cinquième édition du grand Triathlon de Thionville organisée dimanche 13 Juin par le Triathlon Thionville Yutz Club à la base nautique de Basse-Ham. Plusieurs épreuves alternant course à pied, natation et cyclisme s’enchaîneront pour tous les niveaux et tous les âges, dès 6 ans !

En relais ou en individuel : les inscriptions sont à prendre avant le 10 juin.

Affiche 2021

Le détail des épreuves

Triathlon Épreuve individuelle distance M en relais : 1500m natation / 40 km cyclisme / 10 course à pied.

Ouverture du parc : 13h30 à 14h30 - Départ à 14h50 (féminines et handisport) et 15h00 (masculins)

Triathlon Épreuve Individuelle distance S : 750m natation / 23 km cyclisme / 5000m course à pied.

Ouverture du parc : 7h30 à 8h50 - Départ à 9h10 (féminines et handisport) et 9h15 (masculins).

Triathlon Épreuve contre la montre (CLM) par équipes distance S : 750m natation / 23 km cyclisme / 5000m course à pied.

Ouverture du parc : 12h45 à 14h00 - Départ épreuve dès 14h45 pour la première équipe puis toutes les 30 secondes.

Duathlon Épreuve jeunes 6/9 ans : 250m natation / 1000m cyclisme / 250m course à pied.

Ouverture du parc : 11h à 11h30 - Départ de l'épreuve à 11h45.

Duathlon Épreuve jeunes 10/15 ans : 200m natation / 4000m cyclisme / 1500m course à pied.

Ouverture du parc : 11h à 11h30 - Départ de l'épreuve à 12h15.

C'est le moment de vous jeter à l'eau ! - © Triathlon Thionville édition 2019

Les inscriptions se font en ligne uniquement avant jeudi 10 juin à 22h et le retrait des dossards les samedi 12 juin de 13h30 à 17h au magasin Décathlon de Yutz et dimanche 13 juin dès 7h à la base nautique de Basse-Ham.