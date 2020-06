Passeport de l'été 2020 : découvrez Fantasticable à Châtel

Vous êtes prêt à vivre des sensations fortes ? Vous avez envie de rivaliser d’audace avec les oiseaux et de flirter avec les nuages ? 3, 2, 1 ... Lâchez-vous et laissez-vous porter, vous volez !

Une expérience unique à vivre dans les Alpes : embarquez sur le Fantasticable pour une aventure exceptionnelle ! Installé confortablement dans un harnais, vous survolerez le hameau de Plaine-Dranse. Vitesse de pointe : 80 à 100 km/h à l’horizontal, à plus de 240 mètres de haut.

Fantasticable - Thiebaut

Les sensations sont garanties ! Qui n’a jamais eu envie de pouvoir voler et se prendre pour un super héros le temps d’une journée ? Profitez d’un moment haut en couleur, inoubliable et qu’il est possible de partager grâce au vol en duo pour encore davantage de surprises.

Poids minimum pour réaliser le vol : 35 kg.

Ouvert du 27 juin au 6 septembre 2020, sous réserve des conditions météo.



Infos pratiques