Passeport de l'été 2020 : découvrez l'Espace Alu au musée de l’aluminium à Saint Michel de Maurienne

Le musée qui va faire parler les curieux ! Mais dans quoi la marmotte mettrait-elle son chocolat si les mauriennais n’étaient pas là ?

Venez dérouler la grande histoire de l’aluminium en Maurienne : depuis plus de 100 ans, des femmes et des hommes relèvent chaque jour le défi de produire de l’aluminium dans la vallée.

Visite en famille

Ouvrez grand les yeux et suivez le fil pour vous plonger dans l’épopée de la vallée et de ses usines de production d’aluminium, vous étonner de l’ingéniosité des techniques du XIXème siècle à aujourd’hui, vous émerveiller des collections d’objets rares et insolites et vous laisser conter la vie des hommes et des femmes qui relèvent chaque jour le défi de produire ce fabuleux métal.

Une histoire à découvrir à travers une offre de visites variées et accessibles à tous.

Ouvert de début juin à fin octobre 2020.



Téléphone : 04 79 56 69 59

