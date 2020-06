Passeport de l'été 2020 : découvrez l'Indian Forest Chartreuse

Le parc acrobatique forestier Indian Forest Chartreuse vous accueille dans un cadre unique au cœur du Parc naturel régional de Chartreuse.

Les 15 parcours, 150 ateliers, sauts de Tarzan géants et les nombreuses tyroliennes pourront ravir petits et grands. Le parc accueille les enfants à partir de 2 ans dans l’aire de jeu des «petits indiens». Les parcours sont auto-assurés et évolutifs dans la difficulté, l’objectif étant d’arriver à évoluer jusqu’au parcours «super noir» pour les plus sportifs, culminant à 27 mètres de haut et terminant par un saut de Tarzan géant.

La carte de l'Indian Forest Chartreuse

Nouveauté 2020

Un escape game familial outdoor. Tentez de retrouver en 1 heure le trésor de Robin de la Chartreuse et ses acolytes. Déjouez les pièges et suivez les indices qui vous mèneront à la réserve d’or !

La réservation est fortement conseillée.

Ouvert du 21 mai au 8 novembre 2020.

Téléphone : 04 38 86 41 73

