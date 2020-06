Passeport de l'été 2020 : découvrez la ferme aux crocodiles à Pierrelatte

Plongez au cœur d’une réserve tropicale, abritant près de 600animaux: crocodiles, serpents, tortues géantes, oiseaux et poissons tropicaux et tout autant de plantes exotiques.

La flore se marie avec la faune pour former un décor aussi époustouflant que dépaysant. Afin d’enrichir l’expérience de ses visiteurs, la Ferme aux Crocodiles à Pierrelatte propose un parcours ludique et pédagogique, ainsi que de nombreuses animations quotidiennes : nourrissages, rendez-vous découverte, documentaires, jeux participatifs, tout pour vivre un moment unique !

Pour la saison 2020, la Ferme aux Crocodiles va encore plus loin et vous propose une immersion totale en visitant les plus belles réserves naturelles du monde lors d’une expérience de réalité virtuelle. Dépaysement total garanti !

La ferme aux crocodiles

Ouvert toute l’année à partir du 21 mai 2020.

La Ferme aux crocodiles fait partie du Passeport de l'été 2020

Il est à gagner en écoutant France Bleu Drôme-Ardèche.