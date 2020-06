Passeport de l'été 2020 : découvrez le funiculaire Saint-Hilaire-du-Touvet

Construit en 1924, le funiculaire est l’un des plus anciens chemins de fer touristiques des Alpes françaises.

Témoin de notre patrimoine ferroviaire, il propose une promenade insolite, au charme rétro, le long des abruptes de la Chartreuse. Vous vous élevez sur la pente la plus forte d’Europe et gagnez un balcon naturel exceptionnel, ouvert sur la vallée du Grésivaudan et les sommets alpins du Mont Blanc au Vercors. À l’arrivée, l’espace muséographique «Le Laboratoire d’Icare» vous offrira une découverte pédagogique autour du thème de l’air, du vol et de la gravité.

Le funiculaire Saint-Hilaire, régie des remontées mécaniques

Réservation obligatoire par internet ou par téléphone.

Période d’ouverture à confirmer auprès de la structure. Pour plus de renseignements sur nos horaires et modalités, retrouvez-nous sur notre site internet et par téléphone.



Plus d'infos

Site internet

Facebook

Horaires

Tarifs

Téléphone : 04 76 08 00 02

Le funiculaire Saint-Hilaire-du-Touvet fait partie du Passeport de l'été 2020

Il est à gagner en écoutant France Bleu Isère.