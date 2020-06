Passeport de l'été 2020 : découvrez la tour de Crest

Dominant la jolie vallée de la Drôme, la tour surveille la cité de Crest. Le bâtiment est démesuré : 32 mètres de long, 20 mètres de large et 52 mètres de haut, des dimensions gigantesques en font le plus haut donjon de France.

Au sommet du monument historique, un panorama exceptionnel s’offre aux visiteurs, de la porte des Préalpes jusqu’aux monts d’Ardèche de l’autre côté du Rhône.

Intérieur de la tour de Crest

À l’intérieur, se découvre plus de 900 ans d’Histoire, avec d’abord le donjon médiéval (XIIe - XVe s.), ses systèmes de défense et sa résidence seigneuriale, puis la prison d’État (XVIIe - XIXe s.) et ses cellules et graffitis de prisonniers. Symbole du pouvoir et de l’arbitraire royal, la tour est surnommée la « Bastille du Sud ».

La tour de Crest

En juillet et en août, la tour de Crest propose une programmation spécifique avec une animation théâtralisée et des visites guidées.

Ouvert à partir du 30 mai 2020.

Téléphone : 04 75 25 32 53

