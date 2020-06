Passeport de l'été 2020 : découvrez le Musée des Automates à Lans-en-Vercors

Visitez en famille un musée féerique !

Depuis 1982, La Magie des Automates fait rêver petits et grands avec 350 personnages animés dans des mises en scène merveilleuses. Automates, décors, sons, lumières, durant 1 heure sur 1500 m2, les plus jeunes sont enchantés et les adultes retombent en enfance !

Créée par un artiste passionné, La Magie des Automates offre un univers et un savoir-faire uniques : les automates et les décors sont conçus dans les ateliers du musée depuis près de 40 ans. Venez découvrir L’Île aux Trésors, La Cascade des Fées, La Jungle Mystérieuse ou encore Le Hameau du Père Noël ! Tout au long de la visite, des jeux et anecdotes amuseront toute la famille.

Ouvert toute l’année à partir du 21 mai 2020.

Téléphone : 04 76 95 40 14

