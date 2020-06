Passeport de l'été 2020 : découvrez le Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives

Avril 1879, Ferdinand Cheval, facteur rural alors âgé de 43 ans, bute sur une pierre si bizarre qu’elle réveille un rêve.

Véritable autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un palais de rêve dans son potager, inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers magazines illustrés qu’il distribue. Parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres pour ses tournées en pleine campagne, il va ramasser des pierres, aidé de sa fidèle brouette, et construire un palais unique au monde au cœur d’un jardin luxuriant qui fait le bonheur des petits et des grands.

Palais Idéal du Facteur Cheval - Frédéric Jouhanin

Depuis une quinzaine d’année, le Palais Idéal sert de décor à de nombreux artistes qui proposent des concerts intimistes.

Réservation obligatoire au préalable par téléphone ou en ligne.

Ouvert toute l’année à partir du 21 mai 2020.

Le palais du Facteur Cheval fait partie du Passeport de l'été 2020

Il est à gagner en écoutant France Bleu Isère et France Bleu Drôme-Ardèche.