Passeport de l'été 2020 : découvrez le parc Walibi à Veyrins-Thuellin

Avec plus de 31 attractions et spectacles, WALIBI Rhône-Alpes est un parc d’attractions qui propose un divertissement rempli d’expériences immersives et qui ravira toute la famille. Avec l’ouverture de 10 nouvelles attractions en 4 ans, le parc ne cesse de se renouveler.

Après avoir fêté ses 40 ans autour de l’ouverture de « Mystic », une attraction à sensations unique en France, avec sa montée à la verticale culminant à 31 mètres de haut, le parc termine sa zone thématique « Festival City » en faisant danser vos papilles !

Walibi Mystic Flèche

Deux nouveaux restaurants, un snack sucré et un snack salé, seront proposés aux visiteurs dans un véritable « Food-Court Thématique » aux accents de la Louisiane. Notre nouvelle attraction Airboat vous proposera de prendre de la hauteur dans le quartier vaudou du parc.

Ouvert à partir du 20 juin 2020 selon calendrier d’ouverture.



Plus d'infos

Le parc Walibi fait partie du Passeport de l'été 2020

Il est à gagner en écoutant France Bleu Isère.